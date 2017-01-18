Киевский патриарх проведет освящение воды в Гидропарке на Крещение

Завтра, 19 января, в 14:00 состоится освящение днепровских вод возле часовни в честь Крещения Господня.

Чин освящения воды по соответствующим регламентированным и установленным канонам осуществит предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Хорошее настроение присутствующим подарит Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

"На Крещение вода приобретает особое значение - она ​​становится целебной и заряжает здоровьем на следующий год. Призываем киевлян и гостей столицы освящаясь водой ответственно относиться к своей жизни и здоровью и не входить в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников ", - сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Напомним, как сообщал УНН, на Крещение на станции "Гидропарк" будет работать дополнительный вестибюль.