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Киевский патриарх проведет освящение воды в Гидропарке на Крещение

Киевский патриарх проведет освящение воды в Гидропарке на Крещение

Киев • УНН

 • 8068 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. На Крещение Патриарх Киевский Филарет проведет освящение воды в Гидропарке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Завтра, 19 января, в 14:00 состоится освящение днепровских вод возле часовни в честь Крещения Господня.

Чин освящения воды по соответствующим регламентированным  и установленным канонам осуществит предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Хорошее настроение присутствующим подарит  Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

"На Крещение вода приобретает особое значение - она ​​становится целебной и заряжает здоровьем на следующий год. Призываем киевлян и гостей столицы освящаясь водой ответственно относиться к своей жизни и здоровью и не входить в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников ", - сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Напомним, как сообщал УНН, на Крещение на станции "Гидропарк" будет работать дополнительный вестибюль.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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