Київський метрополітен закликав пасажирів повідомляти про будь-які знахідки у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Київський метрополітен закликав пасажирів повідомляти про будь-які знахідки у метро. Про це йдеться у повідомленні підприємства на сторінці у Facebook у зв’язку з вибухом у метро Санкт-Петербурга, передає УНН.
“Ми закликаємо пасажирів не залишати речі у вагонах та повідомляти про будь-які знахідки і ні в якому разі не оглядати їх самостійно”, — наголосили у прес-службі метрополітену.
У прес-службі зазначили, що за останні роки київський метрополітен отримав більше 150 анонімних дзвінків про мінування.
“Постійно проводяться огляди станцій, працюють кінологи та правоохоронці”, — уточнили у метрополітені.
Крім того, у Київському метрополітені висловили співчуття кожній родині та кожному пасажирові, якого торкнулася така трагедія.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.
У МЗС України повідомили, що станом на 16 годину немає офіційної інформації про загиблих та постраждалих громадян України внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга.