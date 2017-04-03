Киевский метрополитен призвал пассажиров сообщать о любых находках в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Киевский метрополитен призвал пассажиров сообщать о любых находках в метро. Об этом говорится в сообщении предприятия на странице в Facebook в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, передает УНН.
"Мы призываем пассажиров не оставлять вещи в вагонах и сообщать о любых находках и ни в коем случае не осматривать их самостоятельно", - отметили в пресс-службе метрополитена.
В пресс-службе также отметили, что за последние годы киевский метрополитен получил более 150 анонимных звонков о минировании.
"Постоянно проводятся обзоры станций, работают кинологи и правоохранители", - уточнили в метрополитене.
Кроме того, в Киевском метрополитене выразили соболезнования каждой семье и каждому пассажиру, которого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 16 часов нет официальной информации о погибших и пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.