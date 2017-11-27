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Київський метрополітен виставив на продаж два уживані вагони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Комунальне підприємство “Київський метрополітен” виставив на продаж два вживані вагони, передає УНН з посиланням на інформацію офіційного сайту ProZorro.

Зазначається, що виставляються на продаж проміжний вагон метрополітену моделі 81-714 та головний вагон моделі 81-717.

Обидва ці вагони були у використанні.

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Вказано, що початкова ціна лоту 483,2 тис. грн з ПДВ.

Аукціон запланований на 8 грудня цього року.

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