Київський метрополітен виставив на продаж два уживані вагони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Комунальне підприємство “Київський метрополітен” виставив на продаж два вживані вагони, передає УНН з посиланням на інформацію офіційного сайту ProZorro.
Зазначається, що виставляються на продаж проміжний вагон метрополітену моделі 81-714 та головний вагон моделі 81-717.
Обидва ці вагони були у використанні.
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Вказано, що початкова ціна лоту 483,2 тис. грн з ПДВ.
Аукціон запланований на 8 грудня цього року.