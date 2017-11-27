Киевский метрополитен выставил на продажу два подержанные вагоны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" выставил на продажу два подержанные вагоны, передает УНН со ссылкой на информацию официального сайта ProZorro.
Отмечается, что среди выставляемых на продажу промежуточный вагон метрополитена модели 81-714 и головной вагон модели 81-717.
Оба эти вагоны были в использовании.
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Указано, что начальная цена лота 483,2 тыс. грн с НДС.
Аукцион запланирован на 8 декабря этого года.