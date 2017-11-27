Киевский метрополитен выставил на продажу два подержанные вагоны

Отмечается, что среди выставляемых на продажу промежуточный вагон метрополитена модели 81-714 и головной вагон модели 81-717.

Оба эти вагоны были в использовании.

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Указано, что начальная цена лота 483,2 тыс. грн с НДС.

Аукцион запланирован на 8 декабря этого года.