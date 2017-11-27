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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 59983 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 37879 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 49313 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 59144 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111124 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113485 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 138858 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107277 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108708 просмотра

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Киевский метрополитен выставил на продажу два подержанные вагоны

Киевский метрополитен выставил на продажу два подержанные вагоны

Киев  •  УНН

 • 18802 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" выставил на продажу два подержанные вагоны, передает УНН со ссылкой на информацию официального сайта ProZorro.

Отмечается, что среди выставляемых на продажу промежуточный вагон метрополитена модели 81-714 и головной вагон модели 81-717.

Оба эти вагоны были в использовании.

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Указано, что начальная цена лота 483,2 тыс. грн с НДС.

Аукцион запланирован на 8 декабря этого года.

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