Київський метрополітен планує вилучити з обігу жетони цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У КП “Київський метрополітен” планують вилучити з обігу жетони протягом цього року. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі столичної підземки.
“КП „Київський метрополітен“ планує вилучити з обігу жетони протягом 2017 року”, — йдеться у відповіді.
Зазначається, що станом на 1.01.2017 року загальна кількість жетонів, які обліковуються в підприємстві, сягає 2 149 689 штук.
“Протягом 2016 року кількість жетонів, що обліковуються в метрополітені зменшилася на 1 864 172 штук”, — додали у прес-службі.
На запитання, коли будуть запроваджені проїзні квитки нового зразка, які замінять жетони, у прес-службі відповіли, що це відбуватиметься поступово.
“Враховуючи прийняття 17.01.2017 Верховною Радою України Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“, КП „Київський метрополітен“ готується до переходу на єдиний електронний квиток, поступово виводячи жетон з обігу як засіб оплати проїзду”, — повідомили у прес-службі.
Щодо вартості такого квитка, то вона буде відома після визначення виду електронного засобу оплати разового проїзду в рамках впровадження єдиного електронного квитка для всього пасажирського транспорту Києва.
У прес-службі підкреслили, що наразі у будні в метрополітені здійснюється 550-600 тисяч проходів за добу з використанням жетона.
“Ця кількість поступово зменшується через перехід пасажирів на проїзні квитки на основі безконтактних карток”, — підкреслили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Інтернет на всіх станціях столичного метро з’явиться до середини 2018 року.