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Киевский метрополитен планирует изъять из обращения жетоны в этом году

Киев • УНН

 • 23516 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В КП "Киевский метрополитен" планируют изъять из обращения жетоны в течение этого года. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе столичной подземки.

Киевский метрополитен планирует изъять из обращения жетоны в этом году

"КП "Киевский метрополитен" планирует изъять из обращения жетоны в течение 2017 года", - говорится в ответе.

Отмечается, что на 1.01.2017 года общее количество жетонов, которые учитываются на предприятии, составляет 2149689 штук.

"В течение 2016 года количество жетонов, которые учитываются в метрополитене уменьшилось на 1864172 штук", - добавили в пресс-службе.

На вопрос, когда будут введены проездные билеты нового образца, которые заменят жетоны, в пресс-службе ответили, что это будет происходить постепенно.

"Учитывая принятие 17.01.2017 года Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", КП "Киевский метрополитен" готовится к переходу на единый электронный билет, постепенно выводя жетон с обращения как средство оплаты проезда", - сообщили в пресс-службе.

Относительно стоимости такого билета, то она будет известна после определения вида электронного средства оплаты разового проезда в рамках внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта Киева.

В пресс-службе подчеркнули, что пока в будни в метрополитене осуществляется 550-600 тысяч проходов в сутки с использованием жетона.

"Это количество постепенно уменьшается из-за перехода пассажиров на проездные билеты на основе бесконтактных карточек", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Интернет на всех станциях столичного метро появится к середине 2018 года.

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