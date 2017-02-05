Киевский метрополитен планирует изъять из обращения жетоны в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В КП "Киевский метрополитен" планируют изъять из обращения жетоны в течение этого года. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе столичной подземки.
"КП "Киевский метрополитен" планирует изъять из обращения жетоны в течение 2017 года", - говорится в ответе.
Отмечается, что на 1.01.2017 года общее количество жетонов, которые учитываются на предприятии, составляет 2149689 штук.
"В течение 2016 года количество жетонов, которые учитываются в метрополитене уменьшилось на 1864172 штук", - добавили в пресс-службе.
На вопрос, когда будут введены проездные билеты нового образца, которые заменят жетоны, в пресс-службе ответили, что это будет происходить постепенно.
"Учитывая принятие 17.01.2017 года Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", КП "Киевский метрополитен" готовится к переходу на единый электронный билет, постепенно выводя жетон с обращения как средство оплаты проезда", - сообщили в пресс-службе.
Относительно стоимости такого билета, то она будет известна после определения вида электронного средства оплаты разового проезда в рамках внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта Киева.
В пресс-службе подчеркнули, что пока в будни в метрополитене осуществляется 550-600 тысяч проходов в сутки с использованием жетона.
"Это количество постепенно уменьшается из-за перехода пассажиров на проездные билеты на основе бесконтактных карточек", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Интернет на всех станциях столичного метро появится к середине 2018 года.