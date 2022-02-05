Київський метрополітен оголосив тендер на добудову станції "Львівська брама"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Київський метрополітен оголосив тендер на проєкт добудови станції "Львівська брама", яка знаходиться на зеленій гілці. Про це свідчать дані Prozzoro, повідомляє УНН.
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Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 4 лютого оголосило тендер на завершення проєктування станції метро «Львівська брама». Очікувана вартість робіт становить майже 73 млн гривень.
Представник роботи має розробити щонайменше два кольорові варіанти креслень інтер’єрів та екстер’єрів станції. Також мають враховуватися спеціальні устаткування для людей з інвалідністю.
До 11 лютого можна звернутися до замовника для роз’яснень умов тендера. Подавати тендерні пропозиції можна до 21 лютого, а вже наступного дня стартує аукціон.
Про станцію "Львівська брама"
Це незавершена станція київського метрополітену. Вона розташована на зеленій гілці між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська" та має виходити на Львівську площу.
Її мали добудувати до вересня 2021 року. Проте терміни змістилися через брак коштів. Нова дата коли станція має бути готова - 10 вересня 2023 року.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України під час засідання виділив 100 млн грн на коригування проекту метро на Троєщину ще у вересні 2021 року.