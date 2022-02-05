Киевский метрополитен объявил тендер на достройку станции "Львовская брама"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Киевский метрополитен объявил тендер на проект достройки станции "Львовская брама", которая находится на зеленой ветке. Об этом свидетельствуют данные Prozzoro, сообщает УНН.
Детали
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 4 февраля объявило тендер на завершение проектирования станции метро "Львовская брама". Ожидаемая стоимость работ составляет почти 73 млн гривен.
Представитель работы должен разработать по меньшей мере два цветовых варианта чертежей интерьеров и экстерьеров станции. Также должны учитываться специальные оборудования для людей с инвалидностью.
До 11 февраля можно обратиться к заказчику для разъяснений условий тендера. Подавать тендерные предложения можно до 21 февраля, а уже на следующий день стартует аукцион.
О станции "Львовская брама"
Это незавершенная станция киевского метрополитена. Она расположена на зеленой ветке между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская" и должна выходить на Львовскую площадь.
Ее должны были достроить к сентябрю 2021 года. Однако сроки сместились из-за нехватки средств. Новая дата когда станция должна быть готова-10 сентября 2023 года.
Напомним
Кабинет министров Украины во время заседания выделил 100 млн грн на корректировку проекта метро на Троещину еще в сентябре 2021 года.