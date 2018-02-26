Київських водіїв закликали два дні не їздити на своїх авто
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У зв'язку із різким погіршенням погодних умов 27-28 лютого у столиці водіїв закликали максимально обмежитися від пересувань власним автотранспортом вулицями Києва та не заважати прибиранню снігу комунальною технікою. Про це “Київавтодор” повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За прогнозами Українського гідрометцентру, 27 та 28 лютого у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема подальше зниження температури повітря та опади у вигляді снігу. Комунальна корпорація „Київавтодор“ звертається до киян з проханням на період погіршення погодних умов, за можливості, утриматись від поїздок на власному авто, віддавши перевагу громадському транспорту”, — йдеться у повідомленні.
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Також водіїв просять бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.