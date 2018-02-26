Киевских водителей призвали два дня не ездить на своих авто

"По прогнозам Украинского гидрометцентра, 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в том числе дальнейшее понижение температуры воздуха и осадки в виде снега. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном авто, отдав предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

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Также водителей просят быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.