Киевских водителей призвали два дня не ездить на своих авто
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В связи с резким ухудшением погодных условий 27-28 февраля в столице водителей призвали максимально ограничиться от передвижений собственным автотранспортом улицами Киева и не мешать уборке снега коммунальной техникой. Об этом "Киевавтодор" сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По прогнозам Украинского гидрометцентра, 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в том числе дальнейшее понижение температуры воздуха и осадки в виде снега. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном авто, отдав предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.
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Также водителей просят быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.