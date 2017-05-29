Київські виробники товарів експортують продукцію до 178 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Місто Київ забезпечує 25% валового внутрішнього продукту України. Про це повідомив президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський, передає УНН.
За словами М.Засульського, нині Київ є потужним промисловим центром.
“У цьому контексті дуже важливою складовою подальшого розвитку промисловості є експортна політика. Нині київські підприємства експортують свою продукцію майже у 178 країн світу. Її обсяг складає близько 27 млрд доларів”, — сказав він.
М.Засульський додав, що у 2016 році підприємства міста експортували продукції на 1 млрд 300 млн дол.
“Лише у 2016 році київські підприємства додали до експорту 1 млрд 300 млн доларів. Присутність на зовнішніх ринках — це запорука якості продукції, яка виготовляється на наших підприємствах”, — додав він.
Нагадаємо, за словами експерта О.Дорошенка, українські виробники поставляють до ЄС більш якісну продукцію, аніж на внутрішній ринок.
Він також зазначив, що така тенденція спостерігається через низьку платоспроможність українських споживачів, і тому на внутрішній ринок виробники здешевлюють свою продукцію.
Додамо, що для здешевлення продукції часто використовують рослинні олії, і пальмову зокрема. Експорт останньої в Україну нарощується вже другий рік поспіль.