Киевские производители товаров экспортируют продукцию в 178 стран мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Город Киев обеспечивает 25% валового внутреннего продукта Украины. Об этом сообщил президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский, передает УНН.
По словам М.Засульского, сейчас Киев является мощным промышленным центром.
"В этом контексте очень важной составляющей дальнейшего развития промышленности является экспортная политика. Сейчас киевские предприятия экспортируют свою продукцию почти в 178 стран мира. Ее объем составляет около 27 млрд долларов", - сказал он.
М.Засульский добавил, что в 2016 году предприятия экспортировали продукции на 1 млрд 300 млн долл.
"Только в 2016 году киевские предприятия добавили к экспорту 1 млрд 300 млн долларов. Присутствие на внешних рынках - это залог качества продукции, производимой на наших предприятиях", - добавил он.
Напомним, по словам эксперта О.Дорошенка, украинские производители поставляют в ЕС более качественную продукцию, чем на внутренний рынок.
Он также отметил, что такая тенденция наблюдается из-за низкой платежеспособности украинских потребителей, и поэтому на внутренний рынок производители удешевляют свою продукцию.
Добавим, что для удешевления продукции часто используют растительные масла , и пальмовое частности. Экспорт последней в Украине нарастает уже второй год подряд.