Київські рятувальники загасили пожежу в приміщенні архіву

До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві 18 січня о 10:05 надійшло повідомлення про пожежу по проспекті Повітрофлотському.

Рятувальники, які прибули на місце події, зясували, що займання виникло на другому поверсі 2-поверхової будівлі в приміщенні архіву. О 11:06 бійці ліквідували займання.

Внаслідок пожежі було пошкоджено документацію архіву, розібрано 20 кв. м дерев’яних конструкцій, закопчено стіни та стелю будівлі.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.