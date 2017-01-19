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Київські рятувальники загасили пожежу в приміщенні архіву

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу в одному з київських офісів у приміщенні архіву, внаслідок загорання ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.

До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві 18 січня о 10:05 надійшло повідомлення про пожежу по проспекті Повітрофлотському.

Рятувальники, які прибули на місце події, зясували, що займання виникло на другому поверсі 2-поверхової будівлі в приміщенні архіву. О 11:06 бійці ліквідували займання.

Внаслідок пожежі було пошкоджено документацію архіву, розібрано 20 кв. м дерев’яних конструкцій, закопчено стіни та стелю будівлі.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Українські Національні Новини

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