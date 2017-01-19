Киевские спасатели потушили пожар в помещении архива
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Пожарные ликвидировали пожар в одном из киевских офисов в помещении архива, в результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
В оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве 18 января в 10:05 поступило сообщение о пожаре по проспекту Воздухофлотскому.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло на втором этаже 2-этажного здания в помещении архива. В 11:06 бойцы ликвидировали возгорание.
В результате пожара была повреждена документация архива, разобраны 20 кв. м деревянных конструкций, закопчены стены и потолок здания.
Причина возникновения пожара выясняется.