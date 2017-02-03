Київські рятувальники ліквідували пожежу на 3 яхтах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Пожежу на трьох яхтах ліквідували київські рятувальник. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Сьогодні, 3 лютого о 03:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Камишинській виникла пожежа.
Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що на стоянці яхт-клубу горить 3 яхти. О 04:07 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок займання пошкоджене обладнання, двигуни та механізми яхт. Травмованих та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі були залучені 15 чоловік особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН, минулої доби в Україні зафіксовано 137 пожеж.