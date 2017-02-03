Киевские спасатели ликвидировали пожар на 3 яхтах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пожар на трех яхтах ликвидировали киевские спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.
Сегодня, 3 февраля в 3:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Камышинская возник пожар.
Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что на стоянке яхт-клуба горят 3 яхты. В 4:07 спасатели ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждено оборудование, двигатели и механизмы яхт. Травмированных и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава 15-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники
Причина возникновения пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 137 пожаров.