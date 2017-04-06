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Київські правоохоронці затримали нападника на аптеку

Київські правоохоронці затримали нападника на аптеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, що напав на аптеку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києв.

Встановлено, що у вечірній час, скориставшись відсутністю відвідувачів, 32-річний місцевий мешканець виламав двері та зайшов до службового приміщення аптеки. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, він почав вимагати у фармацевта гроші і телефон. Із каси він забрав 1156 гривень, а з полиці – мобільний телефон працівниці.

Щойно нападник зник, жінка викликала правоохоронців.

За добу оперативники встановили правопорушника та затримали його.

Знаряддя злочину, одяг, у якому підозрюваний вчинив напад, та мобільний телефон вилучили.

Затриманий – не працює. Раніше був засуджений за вчинення крадіжки, грабежу, розбою та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині двоє підлітків жорстоко побили восьмикласника через комп'ютер.

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