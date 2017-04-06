Киевские правоохранители задержали нападавшего на аптеку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину, напавшего на аптеку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киев.
Установлено, что в вечернее время, воспользовавшись отсутствием посетителей, 32-летний местный житель выломал дверь и зашел в служебное помещение аптеки. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал у фармацевта деньги и телефон. Из кассы он забрал 1156 гривен, а с полки - мобильный телефон работницы.
Только нападавший скрылся, женщина вызвала милицию.
За сутки оперативники установили правонарушителя и задержали его.
Орудия преступления, одежда, в которой подозреваемый совершил нападение, и мобильный телефон изъяли.
Задержанный - не работает. Ранее был осужден за совершение кражи, грабежа, разбоя и незаконном завладении транспортным средством.
Правоохранители расследуют уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области двое подростков жестоко избили восьмиклассника через компьютер.