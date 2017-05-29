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Київські поліцейські затримали чоловіка за розбещення дітей співмешканки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Київські поліцейські затримали чоловіка, який розбещував малолітніх дітей співмешканки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Київські поліцейські затримали чоловіка за розбещення дітей співмешканки

До поліції звернувся старший син жінки і розповів: малолітній брат і сестра (двійнята, 2005 р.н.) зізналися йому, що вітчим розбещує їх. При цьому заявник вказав, що розпутні дії співмешканець матері вчиняв приблизно у період із 2013-го до 2016 року.

Поліцейські відразу розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.

У ході слідства з’ясувалося, що чоловік примушував дітей переглядати порнографічні фільми, роздягав і вчиняв розпутні дії. При цьому погрожував фізичною розправою і фотографував на телефон.

Увесь цей час, із квітня 2016 року, зловмисник переховувався від правоохоронців. Однак оперативники Шевченківського та Головного управління таки розшукали і затримали його.

Чоловіку, а це - 46-річний місцевий мешканець - оголосили про підозру у вчиненні злочину, він перебуває під вартою. За скоєне правопорушення йому загрожує від 10-ти до 15-ти років позбавлення волі. Наразі проводиться комплекс заходів щодо перевірки причетності киянина до скоєння інших злочинів та збирається доказова база його вини.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за розбещення неповнолітніх.

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