Київські поліцейські затримали чоловіка за розбещення дітей співмешканки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Київські поліцейські затримали чоловіка, який розбещував малолітніх дітей співмешканки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
До поліції звернувся старший син жінки і розповів: малолітній брат і сестра (двійнята, 2005 р.н.) зізналися йому, що вітчим розбещує їх. При цьому заявник вказав, що розпутні дії співмешканець матері вчиняв приблизно у період із 2013-го до 2016 року.
Поліцейські відразу розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.
У ході слідства з’ясувалося, що чоловік примушував дітей переглядати порнографічні фільми, роздягав і вчиняв розпутні дії. При цьому погрожував фізичною розправою і фотографував на телефон.
Увесь цей час, із квітня 2016 року, зловмисник переховувався від правоохоронців. Однак оперативники Шевченківського та Головного управління таки розшукали і затримали його.
Чоловіку, а це - 46-річний місцевий мешканець - оголосили про підозру у вчиненні злочину, він перебуває під вартою. За скоєне правопорушення йому загрожує від 10-ти до 15-ти років позбавлення волі. Наразі проводиться комплекс заходів щодо перевірки причетності киянина до скоєння інших злочинів та збирається доказова база його вини.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за розбещення неповнолітніх.