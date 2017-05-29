Киевские полицейские задержали мужчину за растление детей сожительницы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39649 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 96397 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111095 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 123996 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144185 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159481 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122933 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138743 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189752 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291046 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27128 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27311 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13809 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13074 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12644 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187174 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243735 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445356 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398492 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483446 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27323 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27144 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42038 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64380 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70725 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Киевские полицейские задержали мужчину за растление детей сожительницы

Киев • УНН

 • 8858 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Киевские полицейские задержали мужчину, который развращал малолетних детей сожительницы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Киевские полицейские задержали мужчину за растление детей сожительницы

В полицию обратился старший сын женщины и рассказал: малолетний брат и сестра (двойняшки, 2005 г.р.) признались ему, что отчим развращает их. При этом заявитель указал, что распутные действия сожитель матери совершал примерно в период с 2013-го до 2016 года.

Полицейские сразу начали уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина заставлял детей смотреть порнографические фильмы, раздевал и совершал распутные действия. При этом угрожал физической расправой и фотографировал на телефон.

Все это время, с апреля 2016 года, злоумышленник скрывался от правоохранителей. Однако оперативники Шевченковского и Главного управления таки разыскали и задержали его.

Мужчине, а это 46-летний местный житель - объявили о подозрении в совершении преступления, он находится под стражей. За совершенное правонарушение ему грозит от 10-ти до 15-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по проверке причастности киевлянина к совершению других преступлений и собирается доказательная база его вины.

Как сообщал УНН, в Днепре полицейские задержали мужчину по развращение несовершеннолетних.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.60
Bitcoin
$79,166.70
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,995.44
Ethereum
$1,550.31