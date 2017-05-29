Киевские полицейские задержали мужчину за растление детей сожительницы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Киевские полицейские задержали мужчину, который развращал малолетних детей сожительницы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В полицию обратился старший сын женщины и рассказал: малолетний брат и сестра (двойняшки, 2005 г.р.) признались ему, что отчим развращает их. При этом заявитель указал, что распутные действия сожитель матери совершал примерно в период с 2013-го до 2016 года.
Полицейские сразу начали уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина заставлял детей смотреть порнографические фильмы, раздевал и совершал распутные действия. При этом угрожал физической расправой и фотографировал на телефон.
Все это время, с апреля 2016 года, злоумышленник скрывался от правоохранителей. Однако оперативники Шевченковского и Главного управления таки разыскали и задержали его.
Мужчине, а это 46-летний местный житель - объявили о подозрении в совершении преступления, он находится под стражей. За совершенное правонарушение ему грозит от 10-ти до 15-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по проверке причастности киевлянина к совершению других преступлений и собирается доказательная база его вины.
Как сообщал УНН, в Днепре полицейские задержали мужчину по развращение несовершеннолетних.