Київські поліцейські заарештували чоловіка, який погрожував людям зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві правоохоронці заарештували жителя Запорізької області, який погрожував людям зброєю. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Близько третьої години ночі від адміністратора мотелю у Дарницькому районі Києва до поліції надійшло повідомлення, що молодий чоловік, який знаходиться у цьому закладі, веде себе неадекватно: погрожує всім зброєю та кричить.
На місці правоохоронці з’ясували: чоловік перебував у нетверезому стані. Сам він із Запорізької області, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Правоохоронці виявили у правопорушника незареєстровану зброю, якою він погрожував громадянам.
За цим фактом слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Правопорушнику обрану міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.