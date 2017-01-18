Киевские полицейские арестовали мужчину, угрожавшего людям оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве правоохранители арестовали жителя Запорожской области, который угрожал людям оружием. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Около трех часов ночи от администратора мотеля в Дарницком районе Киева в полицию поступило сообщение, что молодой человек, который находится в этом заведении, ведет себя неадекватно: угрожает всем оружием и кричит.
На месте правоохранители выяснили: человек находился в нетрезвом состоянии. Сам он из Запорожской области, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители обнаружили у правонарушителя незарегистрированное оружие, которым он угрожал гражданам.
По данному факту следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Правонарушителю избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.