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Киевские полицейские арестовали мужчину, угрожавшего людям оружием

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве правоохранители арестовали жителя Запорожской области, который угрожал людям оружием. Об этом УНН  сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Около трех часов ночи от администратора мотеля в Дарницком районе Киева в полицию поступило сообщение, что молодой человек, который находится в этом заведении, ведет себя неадекватно: угрожает всем оружием и кричит.

На месте правоохранители выяснили: человек находился в нетрезвом состоянии. Сам он из Запорожской области, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители обнаружили у правонарушителя незарегистрированное оружие, которым он угрожал гражданам.

По данному факту следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Правонарушителю избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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