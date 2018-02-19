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Київські патрульні затримали підозрюваного у вчинені ДТП на Борщагівській

Київські патрульні затримали підозрюваного у вчинені ДТП на Борщагівській

Київ • УНН

 • 8791 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Київські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вчинив ДТП з потерпілими та втік з місця пригоди. Про це в мережі Facebook повідомила Патрульна поліція України, передає УНН.

“18 лютого спецлінії 102 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Борщагівській. На місці пригоди патрульні виявили, що автомобілі Mercedes CLK 200 та Ford Focus зіткнулися між собою. Обидва авто викинуло на трамвайні колії. Автомобіль Mercedes CLK 200 перекинувся, а його водій, зі слів очевидців, втік з місця пригоди на іншому автомобілі Mercedes”, — йдеться в повідомлені.

Інспектори огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу. До приїзду слідчих, патрульні опитали свідків. Один з них повідомив, що часто бачить авто Mercedes, на якому втік, ймовірно, причетний до ДТП, біля багатоповерхівки на вулиці Гарматній.

Поліцейські прибули за вказаною адресою і помітили авто, схоже за орієнтуванням. В охоронця будинку інспектори дізнались, де проживає власник автомобіля. Згодом його виявили у під’їзді багатоповерхівки. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні затримали громадянина за підозрою в причетності до скоєння ДТП з потерпілими та зникнення з місця пригоди. В обставинах справи розбираються слідчі.

Нагадаємо, в Києві на Борщагівці через дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів було паралізовано рух швидкісного трамваю.

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