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Киевские патрульные задержали подозреваемого в совершении ДТП на Борщаговской

Киевские патрульные задержали подозреваемого в совершении ДТП на Борщаговской

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевские патрульные задержали мужчину, который, вероятно, совершил ДТП с пострадавшими и скрылся с места происшествия. Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция Украина, передает УНН.

"18 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Борщаговской. На месте происшествия патрульные обнаружили, что автомобили Mercedes CLK 200 и Ford Focus столкнулись между собой. Оба авто выбросило на трамвайные пути. Автомобиль Mercedes CLK 200 перевернулся, а его водитель, по словам очевидцев, скрылся с места происшествия на другом автомобиле Mercedes", - говорится в сообщении.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. До приезда следователей, патрульные опросили свидетелей. Один из них сообщил, что часто видит авто Mercedes, на котором скрылся, вероятно, причастный к ДТП человек, возле многоэтажки на улице Гарматной.

Полицейские прибыли по указанному адресу и заметили авто, похоже по ориентировке. У охранника дома инспекторы узнали, где проживает владелец автомобиля. Впоследствии его обнаружили в подъезде многоэтажки. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные задержали гражданина по подозрению в причастности к совершению ДТП с пострадавшими и исчезновения с места происшествия. В обстоятельствах дела разбираются следователи.

Напомним, в Киеве на Борщаговке за дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей было парализовано движение скоростного трамвая.

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