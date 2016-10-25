Київські медустанови недоукомплектовані лікарями на 20% – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На сьогодні дефіцит лікарів у Києві становить 20%. Про це у коментарі УНН повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Водночас, М.Поворозник зауважив, що однією із причин нестачі лікарів є низька заробітна плата.
"У Києві недобір медперсоналу становить 20%. Я веду мову про вакансії лікарів. Покращити ситуацію можна умовами роботи для лікарів і заробітною платою для лікарів. Варто пам'ятати, що сьогодні приватний ринок оперативно розвивається і досить багато лікарів ідуть у приватні лікарні", - розповів він.
Також, за словами заступника голови КМДА, молодих лікарів робота у Києві відлякує відсутністю житла.
"Цього року ми непогано попрацювали на ринку щодо залученню молодих лікарів. Але у нас є велика проблема – це забезпечення житлом тих молодих лікарів, які хочуть працювати у Києві. Ми над цим працюємо, але це, на жаль, питання не одно року", - розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.
При цьому, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.
Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.
“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” — зазначив О.Спіженко.