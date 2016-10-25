Киевские медучреждения недоукомплектованы врачами на 20% - КГГА

В то же время, Н.Поворозник отметил, что одной из причин нехватки врачей является низкая заработная плата.

"В Киеве недобор медперсонала составляет 20%. Я говорю о вакансии врачей. Улучшить ситуацию можно условиями работы для врачей и заработной платой для врачей. Стоит помнить, что сегодня частный рынок оперативно развивается и достаточно много врачей идут в частные больницы", - рассказал он.

Также, по словам заместителя главы КГГА, молодых врачей работа в Киеве отпугивает отсутствием жилья.

"В этом году мы неплохо поработали на рынке по привлечению молодых врачей. Но у нас есть большая проблема - это обеспечение жильем тех молодых врачей, которые хотят работать в Киеве. Мы над этим работаем, но это, к сожалению, вопрос не одно года", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Ярынича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.

При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы.

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с замахом на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.