Київські автобуси №20 та маршрутки №193 тимчасово змінять маршрути
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Із 20 січня в зв’язку з капітальним ремонтом вулиці Набережно-Корчуватської вносяться зміни до роботи автобусів маршруту № 20 та маршрутного таксі № 193. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, автобуси маршруту № 20 курсуватимуть від станції метро “Либідська” до проспекту Науки за діючим маршрутом, далі: місцевий проїзд Столичного шосе — вулиця Новопирогівська.
Маршрутне таксі № 193 курсуватиме від Дарницької площі до Столичного шосе за діючим маршрутом, далі: місцевий проїзд Столичного шосе — вулиця Новопирогівська.
Як повідомляв УНН, термін завершення робіт з капітального ремонту — травень 2017 року.