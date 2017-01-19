Киевские автобусы №20 и маршрутки №193 временно изменят маршруты

Так, автобусы маршрута № 20 будут курсировать от станции метро "Лыбидская" до проспекта Науки по действующему маршруту, далее: местный проезд Столичного шоссе - улица Новопироговская.

Маршрутное такси № 193 будет курсировать от Дарницкой площади до Столичного шоссе по действующему маршруту, далее: местный проезд Столичного шоссе - улица Новопироговская.

Как сообщал УНН, срок завершения работ по капитальному ремонту - май 2017 года.