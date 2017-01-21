Київське “Динамо” переграло німецький “Санкт-Паулі” під час тренувального сбору у Марбельї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Київське “Динамо” із рахунком 3:1 переграло аутсайдера другої німецької бундесліги “Санкт-Паулі” під час свого першого матчу на навчально-тренувальному зборі у Марбельї, повідомляє кореспондент УНН.
Сергій Ребров виставив на гру різні склади у кожному із таймів. У першій половині гри на поле вийшли: Артур Рудько, Віторіну Антунеш, Домагой Віда, Микита Бурда, Олександр Тимчик, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелев, Артем Громов, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.
Свій шанс у першому таймі отримали гравці дубля киян — О.Тимчик та В.Шепелев, окрім того на поле вийшов нападник Р.Яремчук, який минулу половину сезону провів у “Олександрії” на правах оренди.
Перший небезпечний момент зуміли створити футболісти німецької команди — Шахін після серії помилок динамівців, прорвася у фланг штрафного майданчика, втім акцентовану передачу гравцю “Санкт-Паулі” зробити не вдалось.
На 26 хвилині А.Ярмоленко, після проходу Антунеша на фланзі, не зумів замкнути передачу у ворота суперника. На 32 хвилині Артем Громов не зумів реалізувати фактично вихід один на один — півзахисник пробив вище воріт, наприкінці тайму Громов знову не зумів розписатись у воротах “Санкт-Паулі”, влучивши у стійку воріт німців.
У другому таймі на поле вийшов другий склад киян: Максим Коваль, Богдан Михайличенко, Євген Хачеріді, Зураб Очігава, Микола Морозюк, Микита Корзун, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Віктор Циганков, Артем Бесєдін.
У складі динамівців свій шанс, зокрема отримав гравець дубля Богдан Михайличенко.
Друга половина зустрічі почалась з активності киян на полі — на 51-ий хвилині Віктор Циганков з вбивчої позиції не зумів влучити у ворота німців. Через кілька хвилин киянам все ж вдалось розмочити рахунок — на 56 хвилині Артем Бєсєдін, після передачі з флангу Морозюка, переправив круглого у ворота. Через дві хвилині рахунок подвоїв Денис Гармаш. Півзахисник, після подачі Михайличенка, приблизно з 11-метрової позначки з льоту відправив м’яч у ворота німців. До розгромного рахунок на 72 хвилині довів Микола Морозюк . Гравець “Санкт-Паулі” виніс м’яч із власного штрафного майданчика прямісінько на ногу захисника киян — Морозюк з лінії штрафного майданчика з льоту відправив у верхній кут воріт Хімельмана.
На 87 хвилині гол відквитав Джеремі Дудзяк. Росін зі штрафного пробив у стійку, а захисник німців, скориставшись відскоком та метушнею у штрафному майданчику “Динамо”, добив м’яч у ворота Коваля.
Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 3:1.
Наступний матч динамівці проведуть завтра проти китайського “Тяньцзинь-Теда”.
Нагадаємо, офіційний сайт київського “Динамо” увійшов до десятки найпопулярніших в світі.