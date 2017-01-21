Киевское "Динамо" обыграло немецкий "Санкт-Паули" во время тренировочного сбора в Марбелье

Сергей Ребров выставил на игру различные склады в каждом из таймов. В первой половине игры на поле вышли

Артур Рудько, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Никита Бурда, Александр Тимчик, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Громов, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Свой шанс в первом тайме получили игроки дубля киевлян - А.Тимчик и В.Шепелев, кроме того на поле вышел нападающий Р.Яремчук, который минувшую половину сезона провел в "Александрии" на правах аренды.

Первый опасный момент сумели создать футболисты немецкой команды - Шахин после серии ошибок динамовцев, прорвался во фланг штрафной, впрочем акцентированную передачу игроку "Санкт-Паули" сделать не удалось.

На 26 минуте А.Ярмоленко, после прохода Антунеша на фланге, не сумел замкнуть передачу в ворота соперника. На 32 минуте Артем Громов не сумел реализовать фактически выход один на один - полузащитник пробил выше ворот, в конце тайма Громов снова не сумел расписаться в воротах "Санкт-Паули", попав в штангу ворот немцев.

Во втором тайме на поле вышел второй состав киевлян Максим Коваль, Богдан Михайличенко, Евгений Хачериди, Зураб Очигава, Николай Морозюк, Никита Корзун, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Виктор Цыганков, Артем Беседин.

В составе динамовцев свой шанс, в частности получил игрок дубля Богдан Михайличенко.

Вторая половина встречи началась с активности киевлян на поле - на пятьдесят первой минуте Виктор Цыганков с убойной позиции не сумел попасть в ворота немцев. Через несколько минут киевлянам все же удалось размочить счет - на 56 минуте Артем Беседин, после передачи с фланга Морозюка, переправил круглого в ворота. Через две минуте счет удвоил Денис Гармаш. Полузащитник, после подачи Михайличенко, примерно с 11-метровой отметки с лету отправил мяч в ворота немцев. До разгромного счет на 72 минуте довел Николай Морозюк. Игрок "Санкт-Паули" вынес мяч из собственной штрафной прямо на ногу защитника киевлян - Морозюк с линии штрафной с лету отправил в верхний угол ворот Химельмана.

На 87 минуте гол отыграл Джереми Дудзяк. Росин со штрафного пробил в штангу, а защитник немцев, воспользовавшись отскоком и суетой в штрафной "Динамо", добил мяч в ворота Коваля.

Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 3:1.

Следующий матч динамовцы проведут завтра против китайского "Тяньцзинь-Теда".

Напомним, официальный сайт киевского "Динамо" вошел в десятку самых популярных в мире.