Київське “Динамо” обіграло хорватський “Осієк”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Київське “Динамо”, під час першого матчу другого навчально-тренувального збору у Марбельї, обіграло хорватський “Осієк” з рахунком 2:1, повідомляє кореспондент УНН.
Відзначиом, що з перших хвилин на поле вийшов новачок киян, захисник Олександр Пантіч. В цілому у старті вийшли: Максим Коваль (45 Артур Рудько),Олександр Пантич (45 Євген Хачеріді), Домагой Віда (57 Микола Морозюк — зворотня заміна), Микола Морозюк (31 Микита Бурда), Віторіну Антунеш (45 Зураб Очігава), Сергій Рибалка (45 Микита Корзун),Віталій Буяльський (45 Павло Оріховський), Денис Гармаш (45 Сергій Сидорчук), Віктор Циганков(31 Артем Бєсєдін), Андрій Ярмоленко (61 Віктор Циганков — зворотня заміна), Жуніор Мораес (45 Роман Яремчук).
На 12-ій хвилині динамівці непогано загострювали гру — Рибалка прорвався у штрафний майданчик та прострілював вздовж воріт, але нікого із киян його передача не знайшла.
На 18-ій хвилині “Динамо” відкрило рахунок — Морозюк з флангу прострілив на дальню стійку — Мораес відпасував у центр штрафного,звідки без шансів для хорватського воротаря пробив Віктор Циганков.
Перший тайм залишився за киянами, динамівці вели досить активну гру, моментами демонструючи якісний комбінаційний та швидкий футбол, втім змінити рахунок, встановлений Циганковим, підопічним Сергія Рреброва не вдалось.
На початку другого тайму більш активно заграли хоррвати — на 53-ій хвилині у гру змушений був вступити Рудько, який парирував удар під перекладину від Габріеля Бобана. На 76-ий хвилині Рудько вже був змушений витягати м’яч з власних воріт. Вихід хорватів 4 в 3 завершився ударом Йосипа Кнєжевича — хорват технічно пробив у дальню дев’ятку — 1:1. Через хвилину хорвати могли виходити вперед, втім Ален Гргіч, який вийшов майже один-на-один із Рудьком, динамівців пробачив, пробивши повз ворота.
“Динамо” відповіло результативно - Павло Оріховський із 11 метрів замкнув пас Віктора Циганкова, не залишивши шансів Малениці.
Таким чином, кияни виривають перемогу на останній хвилині — 2:1.
Наступний матч кияни проведуть 10 лютого проти китайського “Шаньдун Лунен”.