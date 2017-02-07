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Киевское "Динамо" обыграло хорватский "Осиек"

Киев • УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Киевское "Динамо", во время первого матча второго учебно-тренировочного сбора в Марбелье, обыграло хорватский "Осиек" со счетом 2:1, сообщает корреспондент УНН.

Киевское "Динамо" обыграло хорватский "Осиек"

Отметим, что с первых минут на поле вышел новичок киевлян, защитник Александр Пантич. В целом в старте вышли Максим Коваль (45 Артур Рудько), Александр Пантич (45 Евгений Хачериди), Домагой Вида (57 Николай Морозюк - обратная замена), Николай Морозюк (31 Никита Бурда), Антунеш (45 Зураб Очигава), Сергей Рыбалка (45 Никита Корзун), Виталий Буяльский (45 Павел Ореховский), Денис Гармаш (45 Сергей Сидорчук), Виктор Цыганков (31 Артем Беседин), Андрей Ярмоленко (61 Виктор Цыганков - обратная замена), Жуниор Мораес (45 Роман Яремчук).

На двенадцатой минуте динамовцы неплохо обостряли игру - Рыбалка прорвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но никого из киевлян его передача не нашла.

На восемнадцатой минуте "Динамо" открыло счет - Морозюк с фланга прострелил на дальнюю штангу - Мораес отпасовал в центр штрафной, откуда без шансов для хорватского вратаря пробил Виктор Цыганков.

Первый тайм остался за киевлянами, динамовцы вели довольно активную игру, моментами демонстрируя качественный комбинационный и быстрый футбол, впрочем изменить счет, установленный Цыганковым, подопечным Сергея Реброва не удалось.

В начале второго тайма активнее играли хоррваты - на пятьдесят третьей минуте в игру вынужден был вступить Рудько, который парировал удар под перекладину от Габриэля Бобана. На семьдесят шестой минуте Рудько уже был вынужден вытаскивать мяч из собственных ворот. Выход хорватов 4 в 3 завершился ударом Иосифа Кнежевича - хорват технично пробил в дальнюю девятку - 1:1. Через минуту хорваты могли выходить вперед, однако Ален Гргич, который вышел почти один на один с Рудько, динамовцев простил, пробив мимо ворот.

"Динамо" ответило результативно - Павел Ореховский с 11 метров замкнул пас Виктора Цыганкова, не оставив шансов Маленке.

Таким образом, киевляне вырывают победу на последней минуте - 2:1.

Следующий матч киевляне проведут 10 февраля против китайского "Шаньдун Лунэн".

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