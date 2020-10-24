Київська влада влаштувала киянам "пекло" у сфері постачання комунальних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Київська влада влаштувала киянам "пекло" у сфері постачання комунальних послуг. Непрозорі механізми встановлення тарифів, свавільне нарахування боргів, вакханалія із повірками лічильників, неймовірна "творчість" у малюванні цифр у рахунках на оплату послуг - це те, з чим кияни зіштовхуються щомісяця. Про це йдеться у петиції до столичної влади на сайті КМДА, передає УНН.
Тож, від мерії кияни вимагають негайно припинити свавілля у нарахуванні необґрунтованих боргів за комунальні послуги, повірці лічильників, формуванні рахунків на оплату комунальних послуг.
"Вимагаємо від Київської міської ради негайно прийняти рішення, яке:
▪️ однозначно і прозоро визначить механізми нарахування комунальних платежів надавачами комунальних послуг;
▪️ формування рахунків на сплату таких послуг;
▪️ заборонить надавачам самовільно вписувати у рахунки показники лічильників, які не відповідають дійсності;
▪️ зобов'яже постачальників самостійно і на протязі одного дня (за попереднім записом) повіряти лічильники з завданням мінімального клопоту споживачам;
▪️ заборонить вписувати у рахунки пункт "рекомендована до сплати сума";
▪️ заборонить нараховувати заборгованості на підставі аналітичних чи теоретичних розрахунків. Для вписання заборгованості у рахунок надавач послуг має скласти відповідний акт з оглядом лічильника та фіксації його показників;
▪️ встановить штрафні санкції для постачальників, які необґрунтовано нараховують заборгованості споживачам (без складання відповідного акту)", - йдеться у зверненні містян.
Як писав УНН, мер столиці Віталій Кличко очолив рейтинг мерів за кількістю провалених обіцянок.
Крім того, за оцінками політологів, Кличка можна вважати мером "епохи деградації столиці", оскільки підсумком його роботи стало те, що столиця втратила статус провідного міста країни, вперше поступившись Харкову та Одесі.