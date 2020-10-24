Киевская власть устроила киевлянам "ад" в сфере предоставления коммунальных услуг

Поэтому, от мэрии киевляне требуют немедленно прекратить произвол в начислении необоснованных долгов за коммунальные услуги, поверку счетчиков, формирование счетов на оплату коммунальных услуг.

"Требуем от Киевского городского совета немедленно принять решение, которое:

▪️ однозначно и прозрачно определит механизмы начисления коммунальных платежей поставщиками коммунальных услуг;

▪️ формирование счетов на оплату таких услуг;

▪️ запретит поставщикам самовольно вписывать в счета счетчиков, которые не соответствуют действительности;

▪️ обяжет поставщиков самостоятельно и в течение одного дня (по предварительной записи) поверять счетчики с причинением минимальных хлопот потребителям;

▪️ запретит вписывать в счета пункт "рекомендованая к уплате сумма";

▪️ запретит начислять задолженности на основании аналитических или теоретических расчетов. Для вписання задолженности в счет предоставитель услуг должен составить соответствующий акт с осмотром счетчика и фиксацией его показателей;

▪️ установит штрафные санкции для поставщиков, которые необоснованно начисляют задолженности потребителям (без составления соответствующего акта)", - говорится в обращении горожан.

Как писал УНН, мэр столицы Виталий Кличко возглавил рейтинг мэров по количеству провалившихся обещаний.

Кроме того, по оценкам политологов, Кличко можно считать мэром "эпохи деградации столицы", поскольку итогом его работы стало то, что столица потеряла статус ведущего города страны, впервые уступив Харькову и Одессе.