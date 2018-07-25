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Київська прокуратура оголосила про підозру 23-річному водієві джипа Hummer

Київська прокуратура оголосила про підозру 23-річному водієві джипа Hummer

Київ • УНН

 • 12870 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Водію автомобіля Hummer, який насмерть збив 10-річну дівчинку у Києві, оголошено про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури м. Києва, передає УНН.

“Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 23-річному водію автомобіля Hummer — винуватцю ДТП, що сталося 24 липня 2018 року о 22:30 на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

23-річного водія затримали біля ТЦ “Парус” на вул. Мечнікова та доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні “Соціотерапія” для проходження експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Наразі винуватця трагедії затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, прокуратурою міста Києва готується клопотання до суду про арешт автомобіля Hummer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди та її механізму. Розслідування ДТП взято на контроль.

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