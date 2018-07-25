Киевская прокуратура объявила о подозрении 23-летнему водителю джипа Hummer
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку в Киеве, объявлено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Киева, передает УНН.
“Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 23-летнему водителю автомобиля Hummer — виновнику ДТП, которое произошло 24 июля 2018 года в 22:30 на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка”, — говорится в сообщении.
Установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
23-летнего водителя задержали возле ТЦ “Парус” на ул. Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия” для прохождения экспертизы состояния алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, прокуратурой города Киева готовится ходатайство в суд об аресте автомобиля Hummer.
Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и его механизма. Расследование ДТП взято на контроль.