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Київська поліція відкрила провадження стосовно викрадення цінностей із банківської скриньки

Київська поліція відкрила провадження стосовно викрадення цінностей із банківської скриньки

Київ • УНН

 • 4986 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві правоохоронці відкрили провадження за фактом викрадення цінностей із банківських скриньок фінансової установи на вулиці Сагайдака в Дніпровському районі столиці. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

До поліції за допомогою звернулися двоє осіб, які повідомили про зникнення грошей та майна, що тимчасово зберігалося в орендованій скриньці.

Зі слів постраждалої, ще влітку вона орендувала сейф-скриньку, уклавши письмовий договір. Зі слів жінки, вона зберігала там близько 200 тисяч гривень, 10 тисяч доларів США та іншу валюту. Коли прийшла знову покласти заощадження, виявила відсутність своїх коштів. При цьому наголосила, що скринька видимих пошкоджень не має.

Інша громадянка у розмові з працівниками поліції зазначила, що із банківської комірки в неї зникли 25 мобільних телефонів. Кілька днів тому вона поклала їх на збереження, а коли прийшла забирати, їх уже не було. Жінка повідомила, що ключ від скриньки постійно зберігала у себе і не губила.

Слідчим відділом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальні провадження за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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