Киевская полиция открыла производство по факту похищения ценностей из банковской ячейки

В полицию за помощью обратились два человека, которые сообщили о пропаже денег и имущества, что временно хранились в арендованной ячейке.

Со слов пострадавшей, еще летом она арендовала сейф-ящик, заключив письменный договор. Со слов женщины, она хранила там около 200 тысяч гривен, 10 тысяч долларов США и другую валюту. Когда пришла снова положить сбережения, обнаружила отсутствие своих денежных средств. При этом подчеркнула, что ящик видимых повреждений не имеет.

Другая гражданка в разговоре с сотрудниками полиции отметила, что из банковской ячейки у нее исчезли 25 мобильных телефонов. Несколько дней назад она положила их на сохранение, а когда пришла забирать, их уже не было. Женщина сообщила, что ключ от ящика постоянно хранила у себя и не теряла.

Следственным отделом сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовные производства по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.