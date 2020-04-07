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Київська поліція провела розслідування і дізналася, хто зіпсував виставку на Майдані

Київська поліція провела розслідування і дізналася, хто зіпсував виставку на Майдані

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київські поліцейські встановили, що експозиції виставки Національного музею Революції Гідності ніхто не псував, а пошкоджені вони були внаслідок пориву вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Вчора у мережі Інтернет з’явилась інформація про те, що невідомі нібито зіпсували виставку музею Революції Гідності на Майдані Незалежності. Правоохоронці перевірили це повідомлення та встановили, що у центрі міста діє виставка "Століття нескорених", яка присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Співробітники Шевченківського управління поліції переглянули та проаналізували записи з вуличних камер спостереження, на яких видно, що ніхто елементи виставки не псував, а плакати були просто пошкоджені вітром”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до поліції із заявами про правопорушення ніхто не звертався.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Києві на Майдані була пошкоджена виставка.

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