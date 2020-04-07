Киевская полиция провела расследование и узнала, кто испортил выставку на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киевские полицейские установили, что экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а поврежденные они были в результате порыва ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
“Вчера в сети Интернет появилась информация о том, что неизвестные якобы испортили выставку музея Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Правоохранители проверили это сообщение и установили, что в центре города действует выставка „Век непокоренных“, которая посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденны ветром”, — говорится в сообщении.
Указано, что в полицию с заявлениями о правонарушениях никто не обращался.
Напомним, ранее сообщал УНН, что в Киеве на Майдане была повреждена выставка.