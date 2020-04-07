Киевская полиция провела расследование и узнала, кто испортил выставку на Майдане

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62133 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73020 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86449 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84619 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103573 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86419 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102742 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105873 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киевская полиция провела расследование и узнала, кто испортил выставку на Майдане

Киевская полиция провела расследование и узнала, кто испортил выставку на Майдане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киевские полицейские установили, что экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства никто не портил, а поврежденные они были в результате порыва ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

“Вчера в сети Интернет появилась информация о том, что неизвестные якобы испортили выставку музея Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Правоохранители проверили это сообщение и установили, что в центре города действует выставка „Век непокоренных“, которая посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Сотрудники Шевченковского управления полиции просмотрели и проанализировали записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, что никто элементы выставки не портил, а плакаты были просто поврежденны ветром”, — говорится в сообщении.

Указано, что в полицию с заявлениями о правонарушениях никто не обращался.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в Киеве на Майдане была повреждена выставка.

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