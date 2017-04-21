Київська поліція посилить заходи безпеки під час матчу "Динамо"-"Шахтар"

"Враховуючи те, що матч сьогоднішній дещо знаковий, ми будемо трохи посилювати заходи безпеки, буде багато людей",- сказав А.Крищенко.

За його словами, поліція планує задіяти до 1 тис.правоохоронців - 100 військовослужбовців Нацгвардії, а також підрозділи НП у Києві і патрульної поліції Києва.

Також на заходах проводитиметься вибіркова перевірка на підходах до стадіона. Також під час матчу "Динамо"-"Шахтар" чергуватимуть кінологічні групи, "які вже обстежують стадіон".

Нагадаємо, через футбольний матч у Києві відбудуться зміни в роботі метро.

Як повідомляв УНН, матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 21 квітня на столичному НСК "Олімпійський", початок – о 20:00.