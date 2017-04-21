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Київська поліція посилить заходи безпеки під час матчу "Динамо"-"Шахтар"

Київська поліція посилить заходи безпеки під час матчу "Динамо"-"Шахтар"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Громадський порядок під час матчу "Динамо-Київ" охоронятиме 1 тис. правоохоронців, заходи безпеки посилено. Про це на брифінгу повідомив Керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко передає кореспондент УНН.

"Враховуючи те, що матч сьогоднішній дещо знаковий, ми будемо трохи посилювати заходи безпеки, буде багато людей",- сказав А.Крищенко.

За його словами, поліція планує задіяти до 1 тис.правоохоронців - 100 військовослужбовців Нацгвардії, а також підрозділи НП у Києві і патрульної поліції Києва.

Також на заходах проводитиметься вибіркова перевірка на підходах до стадіона. Також під час матчу "Динамо"-"Шахтар" чергуватимуть кінологічні групи, "які вже обстежують стадіон".

Нагадаємо, через футбольний матч у Києві відбудуться зміни в роботі метро.

Як повідомляв УННматч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 21 квітня на столичному НСК "Олімпійський", початок – о 20:00.

Українські Національні Новини

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