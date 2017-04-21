Киевская полиция усилит меры безопасности во время матча "Динамо" - "Шахтер"

"Учитывая то, что матч сегодняшний несколько знаковый, мы будем немного усиливать меры безопасности, будет много людей", - сказал А.Крищенко.

По его словам, полиция планирует задействовать до 1 тис.правоохранителей - 100 военнослужащих Нацгвардии, а также подразделения НП в Киеве и патрульной полиции Киева.

Также на мероприятиях будет проводиться выборочная проверка на подходах к стадиона. Также во время матча "Динамо" - "Шахтер" будут дежурить кинологические группы, "которые уже обследуют стадион".

Напомним, за футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро.

Как сообщал УНН, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.