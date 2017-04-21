Киевская полиция усилит меры безопасности во время матча "Динамо" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Общественный порядок во время матча "Динамо-Киев" будет охранять 1 тыс. правоохранителей, меры безопасности будут усилены. Об этом на брифинге сообщил руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко передает корреспондент УНН.
"Учитывая то, что матч сегодняшний несколько знаковый, мы будем немного усиливать меры безопасности, будет много людей", - сказал А.Крищенко.
По его словам, полиция планирует задействовать до 1 тис.правоохранителей - 100 военнослужащих Нацгвардии, а также подразделения НП в Киеве и патрульной полиции Киева.
Также на мероприятиях будет проводиться выборочная проверка на подходах к стадиона. Также во время матча "Динамо" - "Шахтер" будут дежурить кинологические группы, "которые уже обследуют стадион".
Напомним, за футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро.
Как сообщал УНН, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.