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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23158 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85537 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143560 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111998 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113578 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110645 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Киевская полиция усилит меры безопасности во время матча "Динамо" - "Шахтер"

Киевская полиция усилит меры безопасности во время матча "Динамо" - "Шахтер"

Киев  •  УНН

 • 17618 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Общественный порядок во время матча "Динамо-Киев" будет охранять 1 тыс. правоохранителей, меры безопасности будут усилены. Об этом на брифинге сообщил руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что матч сегодняшний несколько знаковый, мы будем немного усиливать меры безопасности, будет много людей", - сказал А.Крищенко.

По его словам, полиция планирует задействовать до 1 тис.правоохранителей - 100 военнослужащих Нацгвардии, а также подразделения НП в Киеве и патрульной полиции Киева.

Также на мероприятиях будет проводиться выборочная проверка на подходах к стадиона. Также во время матча "Динамо" - "Шахтер" будут дежурить кинологические группы, "которые уже обследуют стадион".

Напомним, за футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро.

Как сообщал УНН, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.

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