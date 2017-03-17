Київська поліція посилить охорону під час проведення футбольного матчу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За правопорядком в столиці стежитимуть 270 столичних поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Охорону громадського порядку забезпечуватимуть 270 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.
Так, сьогодні у столиці на НСК “Олімпійський” відбудеться футбольний матч Чемпіонату України. Змагання пройде між командами Прем’єр-Ліги “Динамо” (Київ) та “Чорноморець” (Одеса).
Окрім охорони території поблизу спортивного комплексу, правоохоронці посилять заходи безпеки на зупинках громадського транспорту та у метрополітені. Тож поліцейські закликають уболівальників, мешканців та гостей столиці не порушувати закон і дотримуватися встановлених правил поведінки.
Як повідомляв УНН, вхід на станціях столичного метро обмежать через матч “Динамо” — “Чорноморець”.