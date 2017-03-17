Киевская полиция усилит охрану во время проведения футбольного матча

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50179 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122717 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181881 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132652 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126340 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118474 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106587 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107612 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103937 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 17 марта. УНН. За правопорядком в столице будут следить 270 столичных полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Охрану общественного порядка будут обеспечивать 270 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Так, сегодня в столице на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Чемпионата Украины. Соревнование пройдет между командами Премьер-Лиги "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса).

Кроме охраны территории вблизи спортивного комплекса, правоохранители усилят меры безопасности на остановках общественного транспорта и в метрополитене. Полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщал УНН, вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Черноморец".

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