Киевская полиция усилит охрану во время проведения футбольного матча

"Охрану общественного порядка будут обеспечивать 270 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Так, сегодня в столице на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Чемпионата Украины. Соревнование пройдет между командами Премьер-Лиги "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса).

Кроме охраны территории вблизи спортивного комплекса, правоохранители усилят меры безопасности на остановках общественного транспорта и в метрополитене. Полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщал УНН, вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Черноморец".