Киевская полиция усилит охрану во время проведения футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За правопорядком в столице будут следить 270 столичных полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Охрану общественного порядка будут обеспечивать 270 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Так, сегодня в столице на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Чемпионата Украины. Соревнование пройдет между командами Премьер-Лиги "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса).
Кроме охраны территории вблизи спортивного комплекса, правоохранители усилят меры безопасности на остановках общественного транспорта и в метрополитене. Полицейские призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.
Как сообщал УНН, вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Черноморец".