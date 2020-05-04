Київська ОДА планує закупку обладнання та лікарських засобів на 4,5 млн гривень

"Продовжується робота із забезпеченням закладів охорони здоров’я регіону лікарськими засобами, медичними виробами та засобами індивідуального захисту, у березні на це перерозподілили 76 млн гривень, з них на обладнання 57 млн гривень та на лікарські засоби 19 млн гривень. Загальна сума укладених на сьогодні договорів складає 58,8 млн гривень, залишок на сьогодні складає трохи більше 17 млн гривень. Також департамент охорони здоров’я планує закупку найближчими днями майже на 4,5 млн гривень", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на закупівлю лікарських засобів у Державному бюджеті визначено близько 8,7 млрд гривень.