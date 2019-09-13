Київська компанія залишила службу швидкої допомоги без пального майже на мільйон грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прокуратурою Житомирської області подано до суду позов в інтересах держави в особі територіальної громади сіл, селищ, міст Житомирської області та Комунальної установи "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради про стягнення з товариства 991 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що у жовтні 2018 року, за результатами проведених публічних закупівель, між КУ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" та київським товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про забезпечення дизельним пальним на загальну суму понад 4 млн грн.
Проте, з початку 2019 року товариство порушило умови договору та припинило виконувати взяті на себе договірні зобов’язання, заборгувавши замовнику пального на 991 тис грн, які були сплачені на його рахунок з обласного та міського бюджетів.
Такі неправомірні дії унеможливлюють заправку автомобілів швидкої допомоги за наданими постачальником скретч-картками (талонами), перешкоджають безперебійній роботі медичних транспортних засобів Центру, наданню екстреної медичної допомоги жителям міст і сіл області.
Наразі справа перебуває на розгляді у господарському суді Київської області.
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