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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 91370 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107153 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113726 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121283 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148998 просмотра

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Киевская компания оставила службу скорой помощи без топлива почти на миллион грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Прокуратурой Житомирской области подан в суд иск в интересах государства в лице территориальной громады сел, поселков, городов Житомирской области и Коммунального учреждения "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета о взыскании с общества 991 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Житомирской области.

Речь идет о том, что в октябре 2018 года, по результатам проведенных публичных закупок, между КУ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и киевским обществом с ограниченной ответственностью заключен договор об обеспечении дизельным топливом на общую сумму более 4 млн грн.

Однако, с начала 2019 общество нарушило условия договора и прекратило выполнять взятые на себя договорные обязательства, задолжав заказчику горючего на 991 тыс. грн, которые были уплачены на его счет из областного и городского бюджетов.

Такие неправомерные действия делают невозможным заправку автомобилей скорой помощи по предоставленным поставщиком скретч-картами (талонам), препятствуют бесперебойной работе медицинских транспортных средств Центра, оказанию экстренной медицинской помощи жителям городов и сел области.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде Киевской области.

Напомним, в Днепре грузовик врезался в "скорую", пятеро пострадавших.

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