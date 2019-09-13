Киевская компания оставила службу скорой помощи без топлива почти на миллион грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Прокуратурой Житомирской области подан в суд иск в интересах государства в лице территориальной громады сел, поселков, городов Житомирской области и Коммунального учреждения "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета о взыскании с общества 991 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Житомирской области.
Речь идет о том, что в октябре 2018 года, по результатам проведенных публичных закупок, между КУ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и киевским обществом с ограниченной ответственностью заключен договор об обеспечении дизельным топливом на общую сумму более 4 млн грн.
Однако, с начала 2019 общество нарушило условия договора и прекратило выполнять взятые на себя договорные обязательства, задолжав заказчику горючего на 991 тыс. грн, которые были уплачены на его счет из областного и городского бюджетов.
Такие неправомерные действия делают невозможным заправку автомобилей скорой помощи по предоставленным поставщиком скретч-картами (талонам), препятствуют бесперебойной работе медицинских транспортных средств Центра, оказанию экстренной медицинской помощи жителям городов и сел области.
Сейчас дело находится на рассмотрении в суде Киевской области.
Напомним, в Днепре грузовик врезался в "скорую", пятеро пострадавших.