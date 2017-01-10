Київщина увійшла в ТОП-5 за обсягом будівництва житла у 2016 році

Крім Києва та Київської області, незмінними лідерами за обсягами залишаються Львівська, Одеська, Івано-Франківська області, а центри цих областей разом із столицею утримують першість за вводом в експлуатацію серед міст.

За темпами приросту пропозиції житла також відзначено Волинську, Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області: у всіх із них показники виросли на понад 20%.

У 2017 році, за прогнозами НБУ, очікується пожвавлення ринку нерухомості.

"Низькі ціни на житло загалом в Україні, відсутність їх зниження в окремих містах, уповільнення падіння у м. Києві, а також зростання кількості угод купівлі-продажу житлової нерухомості та структурні зміни пропозиції свідчать, що основна фаза спаду на ринку позаду. У найближчій перспективі ринок буде більш-менш стабільним та не створюватиме значних ризиків для фінансової стабільності", - наголошено в звіті Нацбанку.

Нагадаємо, за два роки обсяг інвестицій у житло на Київщині зріс майже удвічі. У Броварах, наприклад, обсяг будівництва за рік сягнув понад 300 млн грн.

Як раніше повідомляв УНН, у 2017 році в Броварах планують ввести в експлуатацію першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia. Передбачається, що загальна площа забудови житлового комплексу сягатиме 80 га та налічуватиме 100 житлових будинків, масштабну інфраструктуру та власну транспортну розв’язку.