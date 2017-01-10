Киевская область вошла в ТОП-5 по объему строительства жилья в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В 2016 году больше всего жилья было введено в эксплуатацию в пяти регионах Украины. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за 2016 год, передает УНН.
Кроме Киева и Киевской области, неизменными лидерами по объемам остаются Львовская, Одесская, Ивано-Франковская области, а центры этих областей вместе со столицей удерживают первенство по вводу в эксплуатацию среди городов.
По темпам прироста предложения жилья также отмечено Волынскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области: во всех из них показатели выросли более чем на 20%.
В 2017 году, по прогнозам НБУ, ожидается оживление рынка недвижимости.
"Низкие цены на жилье в целом в Украине, отсутствие их снижение в отдельных городах, замедление падения в г. Киеве, а также рост количества сделок купли-продажи жилой недвижимости и структурные изменения предложения свидетельствуют, что основная фаза спада на рынке позади. В ближайшей перспективе рынок будет более-менее стабильным и не будет создавать значительных рисков для финансовой стабильности ", - отмечается в отчете Нацбанка.
Напомним, за два года объем инвестиций в жилье в Киевской области вырос почти вдвое. В Броварах, например, объем строительства за год достиг более 300 млн грн.
Как ранее сообщал УНН, в 2017 году в Броварах планируют ввести в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia . Предполагается, что общая площадь застройки жилого комплекса достигнет 80 га и будет насчитывать 100 жилых домов, масштабную инфраструктуру и собственную транспортную развязку.